Під час ДТП на Львівщині дістали поранення двоє іноземців

Під час ДТП на Львівщині дістали поранення двоє іноземців

18:30 19.04.2017
Під час ДТП на Львівщині дістали поранення двоє іноземців

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 17:30 на автодорозі Львів – Шегині поблизу села Родатичі, Городоцького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «SsangYong Actyon», 29-річна мешканка Старосамбірського району, не дотрималася безпечної дистанції та зіткнулася з попутнім автомобілем «Chevrolet Lacetti» під керуванням 46-річного іноземця.

Внаслідок автопригоди водій «Chevrolet Lacetti» з діагнозом «забій м’яких тканин потиличної частини голови, гіпертонічний криз» та його 12-річний пасажир, теж іноземець, з діагнозом «забій м’яких тканин шийного відділу хребта»  звернулися за медичною допомогою.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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