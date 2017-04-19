Під час ДТП на Львівщині дістали поранення двоє іноземців

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 17:30 на автодорозі Львів – Шегині поблизу села Родатичі, Городоцького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «SsangYong Actyon», 29-річна мешканка Старосамбірського району, не дотрималася безпечної дистанції та зіткнулася з попутнім автомобілем «Chevrolet Lacetti» під керуванням 46-річного іноземця.

Внаслідок автопригоди водій «Chevrolet Lacetti» з діагнозом «забій м’яких тканин потиличної частини голови, гіпертонічний криз» та його 12-річний пасажир, теж іноземець, з діагнозом «забій м’яких тканин шийного відділу хребта» звернулися за медичною допомогою.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області