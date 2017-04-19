На Львівщині п’яний син ледь не перерізав горло власній матері

У Жовківське відділення поліції на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця одного з сіл району.

Чоловік розповів, що у той день близько дев’ятої години ранку його 45-річний сусід, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, приставив своїй 63-річній матері ніж до горла та вимагає у неї гроші. Жінці вдалось вирватись з рук сина, а сусід, котрий був очевидцем події, повідомив поліцію.

«Першими на місце події прибули поліцейські групи реагування. Вони затримали зловмисника та вилучили у нього ніж. Зараз проводиться досудове розслідування, ми встановлюємо обставини події», - розповів начальник Жовківського відділення поліції старший лейтенант поліції Олександр Гостіщев.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області