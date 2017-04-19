Молодий мотоцикліст розбився у селі на Львівщині
Молодий мотоцикліст розбився у селі на Львівщині
У Бродівське відділення поліції на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря місцевої лікарні, котрий повідомив про доставленого пацієнта, у якого діагностували «закриту черепно-мозкову травму та забійні рани».
Поліцейські встановили особу травмованого – ним виявився 22-річний мешканець одного з сіл району. Як пояснив потерпілий, травми він отримав внаслідок падіння з мотоциклу у рідному селі.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області