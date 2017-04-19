Молодий мотоцикліст розбився у селі на Львівщині

Молодий мотоцикліст розбився у селі на Львівщині

22:30 19.04.2017
Молодий мотоцикліст розбився у селі на Львівщині

У Бродівське відділення поліції на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря місцевої лікарні, котрий повідомив про доставленого пацієнта, у якого діагностували «закриту черепно-мозкову травму та забійні рани».

Поліцейські встановили особу травмованого – ним виявився 22-річний мешканець одного з сіл району. Як пояснив потерпілий, травми він отримав внаслідок падіння з мотоциклу у рідному селі.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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