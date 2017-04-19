У Львові автомобіль "БМВ" відправив пішохода до лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 17:40 на вулиці Городоцькій у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «БМВ», 39-річний мешканець Пустомитівського району, скоїв наїзд на пішохода, 55-річного жителя одного з сіл Мостиського району.

Внаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області