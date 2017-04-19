У Львові автомобіль "БМВ" відправив пішохода до лікарні
У Львові автомобіль "БМВ" відправив пішохода до лікарні
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 17:40 на вулиці Городоцькій у Львові.
Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «БМВ», 39-річний мешканець Пустомитівського району, скоїв наїзд на пішохода, 55-річного жителя одного з сіл Мостиського району.
Внаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області