У Львові автомобіль "БМВ" відправив пішохода до лікарні

У Львові автомобіль "БМВ" відправив пішохода до лікарні

18:00 19.04.2017
У Львові автомобіль "БМВ" відправив пішохода до лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 17:40 на вулиці Городоцькій у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «БМВ», 39-річний мешканець Пустомитівського району, скоїв наїзд на пішохода, 55-річного жителя одного з сіл Мостиського району.

Внаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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