На Житомирщині через власну необачність жахливо загинув тракторист

На Житомирщині через власну необачність жахливо загинув тракторист

16:20 19.04.2017
На Житомирщині через власну необачність жахливо загинув тракторист

Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталась неподалік від залізничного переїзду села Тарасівки.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП та Житомирського відділення поліції.

За попереднім даними, водій трактора «Xingtai-220», 40-річний житель м. Житомира, рухаючись у напрямку с. Тарасівки, на впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де сталося перекидання транспортного засобу.

Унаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події.

Нині триває з’ясування причин та обставин ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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