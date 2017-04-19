На Житомирщині через власну необачність жахливо загинув тракторист

Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталась неподалік від залізничного переїзду села Тарасівки.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП та Житомирського відділення поліції.

За попереднім даними, водій трактора «Xingtai-220», 40-річний житель м. Житомира, рухаючись у напрямку с. Тарасівки, на впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де сталося перекидання транспортного засобу.

Унаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події.

Нині триває з’ясування причин та обставин ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області