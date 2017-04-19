На Житомирщині неповнолітній син вдарив ножем знайомця матері

Близько 12:00 у будинку жителя с. Сербо-Слобідки виник конфлікт між 38-річною жінкою та її старшим 17-річним сином.

Як встановили поліцейські, жінка проживає у цьому ж селі і має 5 дітей: 2015, 2011, 2006, 2004, 1999 років народження.

- Ще у п’ятницю, 14 квітня, вона пішла з дому, залишивши їх без нагляду, - розповів начальник Ємільчинського відділення поліції Микола Нишпал. - Не дочекавшись повернення матері, старший син зумів відшукати її лише у понеділок у хатині, де й відбувались подальші події.

Хлопець намагався змусити жінку повернутись додому та зайнятись дітьми, оскільки йому самому необхідно було повертатись на навчання до училища. Однак мати не поспішала це робити.

У суперечку втрутився господар будинку, якому юнак під час конфлікту наніс проникаюче ножове поранення.

Нині за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Перевіряються усі обставини події. Вирішується питання щодо вилучення дітей із родини.

Хлопець свою вину у накоєному визнає і каже, що діяв під впливом спалаху негативних емоцій.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області