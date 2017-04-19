На Житомирщині поліція затримала жінку, яка зарубала співмешканця

На Житомирщині поліція затримала жінку, яка зарубала співмешканця

21:30 19.04.2017
На Житомирщині поліція затримала жінку, яка зарубала співмешканця

До Житомирського відділення поліції надійшло повідомлення про вбивство у с. Ліщині.

Про подію до поліції повідомили сусіди громадянського подружжя.

Уже на місці працівники слідчо-оперативної групи, які прибули для перевірки інформації, виявили в одній кімнат будинку, на ліжку, тіло 55-річного чоловіка з видимими рубленими ранами голови.

З’ясовуючи обставини, поліцейські дізнались, що між співмешканцями давно спостерігались неприязні стосунки, що супроводжувались сварками та нерідко бійками.

Напередодні увечері чоловік та жінка разом чаркували, а потім знову з’ясовували стосунки.

За словами затриманої, чоловік добряче її побив та, у запалі, перебив вікна у будинку. Наступного ранку, коли  він ще спав, жінка  зважилась на вбивство.

- Під впливом емоцій та, очевидно, вжитого алкоголю вона нанесла чоловікові рублені рани, що стали фатальними. Він помер на місці події, - розповів начальник Житомирського відділення поліції Сергій Крошко. – Під час освідування у неї зафіксовано вміст алкоголю у крові – 2,7 проміле.

У будинку поліцейські вилучили знаряддя вбивства та інші речові докази. Призначено судово-медичну експертизу щодо причин смерті чоловіка.

50-річна жінка свою вину визнає.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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