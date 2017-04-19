За зґвалтування та вбивство засуджено жителя Авдіївки, - прокуратура

За зґвалтування та вбивство засуджено жителя Авдіївки, - прокуратура

13:44 19.04.2017
За зґвалтування та вбивство засуджено жителя Авдіївки, - прокуратура

Державним обвинуваченням, яке підтримувала Артемівська місцева прокуратура, у судових слуханнях повністю доведено провину 24-річного мешканця міста Авдіївка, який у вересні 2016 року вбив місцеву мешканку.

Установлено, що чоловік розпивав спиртні напої в одному з кафе. Після цього, прогулюючись вулицями міста, він зустрів дівчину та запропонував їй познайомитися. Проводжаючи її до дому, на сходовому майданчику одного з багатоповерхових будинків міста, чоловік запропонував новій подрузі вступити з ним у статеві стосунки. Отримавши відмову, всупереч волі потерпілої, він наніс дівчині тілесні ушкодження, почав її душити, повалив на підлогу та зґвалтував.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, нападник зрозумів, що може бути викритий, а тому вирішив «позбутися» жертви і задушив дівчину.

Артемівський міський суд підтримав принципову позицію прокуратури  у кримінальному провадженні. Рішенням суду за зґвалтування та умисне вбивство правопорушника засуджено до 14 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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