За зґвалтування та вбивство засуджено жителя Авдіївки, - прокуратура

Державним обвинуваченням, яке підтримувала Артемівська місцева прокуратура, у судових слуханнях повністю доведено провину 24-річного мешканця міста Авдіївка, який у вересні 2016 року вбив місцеву мешканку.

Установлено, що чоловік розпивав спиртні напої в одному з кафе. Після цього, прогулюючись вулицями міста, він зустрів дівчину та запропонував їй познайомитися. Проводжаючи її до дому, на сходовому майданчику одного з багатоповерхових будинків міста, чоловік запропонував новій подрузі вступити з ним у статеві стосунки. Отримавши відмову, всупереч волі потерпілої, він наніс дівчині тілесні ушкодження, почав її душити, повалив на підлогу та зґвалтував.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, нападник зрозумів, що може бути викритий, а тому вирішив «позбутися» жертви і задушив дівчину.

Артемівський міський суд підтримав принципову позицію прокуратури у кримінальному провадженні. Рішенням суду за зґвалтування та умисне вбивство правопорушника засуджено до 14 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області