Нелюда, який забив на смерть власну матір, засуджено на Київщині

У грудні минулого року, 33-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки зі своєю матір’ю, умисно наніс останній не менше 30 ударів руками, ногами та металевим совком по різних частинах тіла.

Внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці події.

Сина-нелюда одразу було затримано правоохоронними органами. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

За клопотанням Тетіївського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури зловмисник під час досудового розслідування та судового розгляду перебував під вартою.

Завдяки злагодженій роботі процесуальних керівників досудове розслідування вказаного кримінального провадження проведено максимально швидко та об’єктивно.

Чоловіка визнано винним у вказаному кримінальному правопорушенні та призначено максимальне покарання, згідно санкції інкримінованої статті, у виляді позбавлення волі строком на 10 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області