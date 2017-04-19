Кошмарна ДТП на Харківщині забрала життя щонайменше 4-х людей

Кошмарна ДТП на Харківщині забрала життя щонайменше 4-х людей

15:00 19.04.2017
Кошмарна ДТП на Харківщині забрала життя щонайменше 4-х людей

В результаті зіткнення мікроавтобуса та вантажівки загинули 4 пасажири мікроавтобусу - 2 жінки та 2 чоловіка. Ще двоє постраждалих доставлені до місцевої лікарні в тяжкому стані.

Інформація про подію надійшла до чергової частини Коломацького відділення поліції сьогодні о 08:45.

Працівники поліції на місці події встановили, що на автошляху «Київ–Харків–Довжанський» 402 км, поблизу с. Ганнівка Коломацького району 44-річний водій маршрутного таксі «Мерседес», в якому знаходилось 13 пасажирів, рухався маршрутом «Кременчуг-Харків» в напрямку м. Харкова. Водій не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем «МАН» під керуванням 36-річного харків’янина.

Наразі встановлюються особи загиблих та постраждалих в ДТП осіб та інші обставини. На місці пригоди працювали правоохоронці. Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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