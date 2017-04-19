На Сумщині поліцейські оперативно затримали рецидивіста-конокрада

До чергової частини Сумського районного відділу поліції з заявою про крадіжку звернулася мешканка одного з населених пунктів району. За словами заявниці, тварину викрали просто з двору.

На виклик виїхала слідчо-оперативна група поліції району та інспектор Кінологічного центру ГУНП зі службовим псом Нордом. Собака, взявши від обікраденої господи слід, привів правоохоронців до болота, де вони й знайшли викраденого коня.

В подальшому, під час з’ясувань обставин вчиненого злочину, полісмени встановили особу конокрада – ним виявився місцевий 42-річний чоловік. Спочатку він привів коня на своє подвір‘я, однак залишити його у себе не ризикнув. Вирішив сховати тварину неподалік, аби в подальшому, коли стихне резонанс після її викрадення, розпорядитися «здобиччю» на свій розсуд.

«Підозрюваний вже неодноразово був засуджений за скоєння тяжких корисливих злочинів та відбував покарання в місцях позбавлення волі, - коментує т.в.о. начальника Сумського РВП Віталій Ткаченко. – За фактом крадіжки розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України – крадіжка, кваліфікуючою ознакою якої є проникнення до житла або іншого приміщення громадян, чи завдання матеріального збитку потерпілому у великому розмірі, адже ринкова вартість коня складає близько 25 тис. гривень».

Зараз підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 КПК України та перебуває під вартою. За скоєний злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області