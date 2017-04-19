У Краматорську бійці ДСНС врятували дитину з квартирного полону

У Краматорську бійці ДСНС врятували дитину з квартирного полону

16:40 19.04.2017
У Краматорську бійці ДСНС врятували дитину з квартирного полону

19 квітня о 10:25 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир по вул. Н. Курченко у м. Краматорськ Донецької області знаходиться на самоті дитина. Вона протягом тривалого часу не відповідала на телефонні дзвінки та не відчиняла вхідні двері батькам.

Рятувальники 12-го Державного пожежно-рятувального загону, які виїхали на місце події, по триколінній драбині дісталися балкону, за допомогою відкрутки відчинили двері балкону та потрапили до квартири, відкрили вхідні двері представникам поліції та родичам. 9-річна дівчинка  міцно спала та не чула дзвінка.

Від Головного управління залучалось 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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