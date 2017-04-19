Стали відомі подробиці вбивства жінки-військовослужбовця на Львівщині

Вчора, 18 квітня, вночі на Яворівському полігоні військовослужбовець 1990 року народження вбив жінку, військовослужбовця, яка була фельдшером. Про це повідомив військовий прокурор Львівського гарнізону Владислав Свинець, передає УНН.

Під час розпиття алкоголю між чоловіком та жінкою виник конфлікт, сварка. Після цього, військовослужбовець завдав ножових поранень жінці, від отриманих травм вона померла.

"Інцидент трапився близько другої години ночі, 18 квітня. Чоловік завдав два ножові поранення жінці, і вкинув тіло у яму. Після цього хотів втекти, але в останній момент з незрозумілих причин в усьому зізнався командиру. Командир повідомив прокурору. Обидвоє військових були не з Львівської частини. Це була Одеська військова частина, яка перебувала на військовому злагодженні. Чоловік військовослужбовець сам з Херсонською області, і жінка-фельдшер з міста Херсон. Розглядаємо такий варіант, що алкоголь вони привезли з Одеси. Також, ймовірно, що військовий перерізав горло жінці, коли вона була мертвою. Проводиться судова експертиза", - розповів В.Савинець.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження, за частиною першою, статті 115. Санкція статті передбачає від семи до 15 років. Найближчим часом військовослужбовцю планують обрати запобіжний захід.