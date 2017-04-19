Киянина засуджено за безжальне вбивство та пограбування таксиста

Мешканець столиці вирішив викрасти машину і перепродати її. Для цього він викликав таксі, вбив водія та привласнив авто. Однак за кілька годин його затримали правоохоронці.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що зловмисник попросив водія таксі відвезти його за межі столиці. Прибувши на місце, пасажир не поспішав розраховуватися та виходити з автівки: вдав, що чекає друзів, які мали підійти. Водій не заперечував, але вирішив вийти на вулицю.

Слідом за водієм покинув салон і пасажир. Обравши слушний момент, він ззаду напав на таксиста і кілька разів вдарив його по голові молотком, який ховав увесь час у рюкзаку. Коли водій впав без свідомості, зловмисник залишив його, а сам сів за кермо та поїхав у Київ. Від отриманий травм чоловік помер.

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві того ж дня – при спробі продати чужий автомобіль.

Вироком Оболонського районного суду обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, засуджено до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна в дохід держави.

Окрім того, суд задовольнив цивільний позов потерпілої сторони та призначив відшкодувати моральну шкоду у розмірі 700 тисяч гривень.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві