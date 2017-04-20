Дві схованки зі зброєю виявила СБУ у зоні проведення АТО

Дві схованки з військовими засобами ураження виявили співробітники Служби безпеки України на Донеччині у районі проведення антитерористичної операції.

Поблизу н.п. Нетайлове на території колишньої ферми оперативники спецслужби вилучили зі схрону три реактивні протитанкові гранати РПГ-22 та РПГ-26, вісім ручних гранат різних типів із запалами та комплектом для встановлення розтяжок, кілограм тротилу із детонуючим шнуром та детонатором, а також понад тисячу набоїв калібру 5,45 мм.

У лісосмузі між н.п. Старогнатівка та Гранітне поблизу лінії розмежування правоохоронці виявили схованку із автоматом АКС-74 та підствольним гранатометом.

Зброю та боєприпаси передано на зберігання до підрозділів ЗС України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ