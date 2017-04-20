На Закарпатті суд обрав запобіжний захід ініціатору стрілянини

До поліції надійшло повідомлення про те, що каретою швидкої допомоги в реанімаційне відділення Берегівської лікарні доставлено 52-річного чоловіка з вогнепальним пораненням.

Правоохоронці встановили, що вночі біля місцевого ресторану між двома чоловіками виникла сварка, в результаті якої 36-річний берегівчанин здійснив декілька пострілів в бік опонента.

Співробітники Берегівського відділення поліції оперативно затримали чоловіка, який завдав тілесних ушкоджень.

У нього вилучено дві одиниці зброї, гільзи та кулі.

Слідчими порушено ч. 4 ст. 296 ККУ, тобто хуліганство поєднане з застосуванням вогнепальної зброї. Таке правопорушення карається позбавленням волі від трьох до семи років.

Суд обрав мірою запобіжного заходу відносно підозрюваного у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 80 тисяч гривень.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області