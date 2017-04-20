СБУ попередила в Одесі цинічну провокацію російських спецслужб

Співробітники Служби безпеки України попередили в Одесі провокацію російських спецслужб, організовану на міжнаціональному підґрунті.

Про це на брифінгу повідомили начальник Апарату Голови СБУ Олександр Ткачук та начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко.

Кремль не припиняє спроб посварити Україну з дружніми нам сусідніми державами через створення штучних міжетнічних конфліктів та спекуляції на притисненні нацменшин. «Ми викрили першу з низки запланованих провокацій щодо однієї з національних меншин в Одеській області», ‒ наголосив Олександр Ткачук. Він зазначив, що такі спроби раніше фіксувалися СБУ в Західній Україні.

Почерк російських спецслужб незмінний – проплачений акт вандалізму або диверсія проти історичних пам’яток чи установ національних меншин. Надалі організовується фейкова протестна акція, в якій не бере участь жодний представник національної меншини. «СБ України задокументувала, що одні й ті ж люди, за вказівкою Кремля, організовують ці провокації в різних регіонах України», ‒ підкреслив начальник Апарату Голови СБУ.

Організацією одеської «акції протесту» зайнявся відомий правоохоронцям лідер радикальної громадської організації «Наждак» Микола Дульський, який «засвітився» під час заходу з перекриттям траси «Львів-Рава-Руська». «Служба зафіксувала його листування з координатором провокації, який прибув до Одеси з Харкова», ‒ зазначив Олександр Ткачук.

За задумом російських спецслужб учасники «протесту» мали пройти в Одесі ходою від пам’ятника поету Христо Ботєву до консульства Болгарії. Таким чином вони висловлювали протест проти нібито утисків етнічних болгар в Україні. «Маніфестантам», яких загітували за десять доларів кожного, роздали провокаційні плакати. Російські куратори виділили на проведення фейкової ходи вісімдесят тисяч гривень та п’ятсот доларів, частину яких організатори привласнили. «План максимум російських спецслужб передбачав напад псевдонаціоналістів на мирну ходу з використанням фаєрів», ‒ повідомив начальник Апарату Голови СБУ. Він додав, що з одного багажника дістають транспаранти як болгарською мовою так і українські націоналістичні.

Завдяки чітким діям правоохоронців проплачене шоу в Одесі не відбулося і російські канали не отримали красивої «картинки» про фейкові утиски національних меншин. «Ми затримали координатора цієї акції, який спеціально прибув із Харкова. Він засвідчив штучний характер протесту та назвав ім’я організатора, ‒ наголосив Олександр Ткачук. За інформацією СБ України, це мала бути перша на Одещині акція із низки запланованих російськими спецслужбами провокацій. Акцент зроблено на Одесі, але плануються подібні «вистави», зокрема, у Харкові, Херсоні та Миколаєві. «Ми знаємо, що головні провокації Кремль запланував на першу половину травня», ‒ зазначив Олександр Ткачук. СБУ знає про них та не дозволить дискредитувати Україну в очах світової спільноти.

Триває розслідування справи з обстрілом консульства Республіки Польща та перекриттям львівської траси. «Ми провели сім обшуків, чотирьох підозрюваних суд взяв під варту, двох, у тому числі Дульського, оголошено в розшук», ‒ повідомив Віктор Кононенко.

СБУ працює і не допустить реалізацію російськими спецслужбами запланованих провокацій. «Запевняю, що відповідальності не уникне жоден, хто погодився за гроші Кремля розсварити українців з дружніми народами», ‒ підкреслив керівник Апарату Голови СБУ.

За всіма фактами триває досудове розслідування у рамках єдиного кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

За матеріалами прес-центру СБУ