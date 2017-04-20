В Одесі СБУ ліквідувала черговий конвертаційний центр

В Одесі СБУ ліквідувала черговий конвертаційний центр

02:00 20.04.2017
В Одесі СБУ ліквідувала черговий конвертаційний центр

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який «відмивалися» гроші місцевих комерційних структур.

Правоохоронці встановили, що організатори «конверту» обслуговали тридцять компаній, які займаються імпортом-експортом товарів. Ділки допомагали клієнтам переводити гроші у готівку та ухилятися від сплати податків. За попередніми оцінками через діяльність конвертцентру державний бюджет недоотримав понад сто мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісах конвертаційного центру та місцях проживання фігурантів справи оперативники СБ України виявили більш ніж тридцять печаток фіктивних підприємств, задіяних у роботі «конверту». Співробітники спецслужби також вилучили платіжну та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ 

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