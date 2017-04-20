Оперуповноваженого та його посередника взяли на хабарі на Вінниччині

За результатами професійної та оперативної роботи службових осіб управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури, управління СБУ у Вінницькій області та Вінницького управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України викрито та затримано на місці події оперуповноваженого одного з районних відділів поліції Вінницької області та ще одну особу (пособника), які вимагали та отримали неправомірну вигоду в сумі 12 тисяч гривень, за не притягнення осіб до кримінальної відповідальності.

Зазначених осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України після вчинення тяжкого кримінального правопорушення, а саме отримання ними неправомірної вигоди.

На даний час у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на об’єктивне встановлення обставин кримінального правопорушення, у тому числі проведено ряд оглядів та обшуків, допитуються заявники та свідки.

Слідчими та процесуальними керівниками підготовлено та вручено затриманим повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та до Вінницького міського суду Вінницької області скеровано клопотання про обрання останнім запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

За вчинене кримінальне правопорушення передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області