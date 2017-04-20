Жорстокого кривдника пенсіонерки засуджено на Кіровоградщині

Жорстокого кривдника пенсіонерки засуджено на Кіровоградщині

05:00 20.04.2017
Жорстокого кривдника пенсіонерки засуджено на Кіровоградщині

За державного обвинувачення Знам’янської місцевої прокуратури раніше судимий мешканець м. Світловодська, який скоїв два розбійні напади на пенсіонерку, отримав справедливе покарання.

Мова йде про те, що рецидивіст, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, жорстоко побив жінку похилого віку та пограбував її. Злочин було скоєно у домоволодінні потерпілої.

Вироком суду чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1,2 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, розбій вчинений особою, яка раніше вчинила розбій) Кримінального кодексу України, та засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією  майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровоградської області 

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