У Вознесенську просто в коридорі гуртожитку знайшли немовля

Знайшли маля мешканці гуртожитку просто у коридорі будівлі близько 21:00 та сповістили про подію поліцію.

Поруч із дівчинкою правоохоронці виявили сумку з дитячими речами та її медичну картку. Також разом з малям була записка, у якій матір пояснювала, що не має засобів до існування та просить доглянути за її донькою.

Зараз 8-місячна дитина знаходиться у місцевій лікарні, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

За вказаним фактом слідчим відділенням Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.135 КК України «Залишення в небезпеці», що карається обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.

Вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження матері дитини.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області