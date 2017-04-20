Харківська поліція повідомила про хід слідства щодо резонансної ДТП

Харківська поліція повідомила про хід слідства щодо резонансної ДТП

07:00 20.04.2017
Харківська поліція повідомила про хід слідства щодо резонансної ДТП

Слідчими у повному обсязі здійснені першочергові слідчі дії. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, 21 лютого 2017 року близько 18:10 в районі будинку № 210 на вулиці Велика Панасівська в Харкові автомобіль під керуванням невстановленого водія скоїв ДТП, в результаті чого працівник комунального підприємства загинув на місці події.

Відомості про даний факт слідчим відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Харківській області було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування призначені судово-медична експертиза по встановленню причини смерті та судово-криміналістична експертиза, визнаний потерпілим та допитаний син загиблого, опитані свідки, працівники комунального підприємства. До кримінального провадження долучені відео з камер відеоспостереження, які розташовані поблизу місця дорожньо-транспортної пригоди. Проводяться слідчі дії, направлені на встановлення автомобіля, яким був скоєний наїзд на чоловіка та особу водія. Робота в цьому напрямку триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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