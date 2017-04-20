Померла жінка, на яку у Новомосковську впало дерево

Померла жінка, на яку у Новомосковську впало дерево

07:20 20.04.2017
Померла жінка, на яку у Новомосковську впало дерево

Місцева 65-річна жителька отримала травми та численні переломи, від яких померла у лікарні.

Повідомлення про нещасний випадок надійшло до Новомосковського відділу поліції.

Трагедія сталася на вулиці Гетьманській міста Новомосковська.

Слідчим відділом Новомосковської поліції вирішується питання про внесення даного факту до єдиного реєстру досудових розслідувань.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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