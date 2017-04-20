У Кривому Розі 46-річну жінку звіряче побили каструлею

До чергової частини Тернівського ВП надійшло повідомлення про сімейну сварку.

Криворізькі оперативники виїхали на місце та встановили, що за вищевказаною адресою сталася сварка, яка закінчилась жорстокою бійкою. Все трапилося ввечері. 46-річна місцева жителька завітала в гості до своєї знайомої, де вони разом розпивали спиртні напої. Згодом до їх компанії долучився співмешканець гості, після чого між учасниками застілля виникла сварка на побутовому ґрунті.

Під час конфлікту 52-річний чоловік наніс своїй жінці близько десяти ударів руками та ногами по голові і тулубу, після чого взяв на кухні металеву каструлю та завдав нею кілька ударів їй по голові.

Швидку допомогу викликала господиня дому, в якому відбувалося застілля, одразу після того, як помітила, що самопочуття гості погіршилося. Потерпілу доставили до Криворізької міської лікарні з численними тілесними ушкодженнями у вигляді травми голови, грудної клітини, переломів ребер. У зв’язку з погіршенням стану здоров'я жінку перевели до реанімаційного відділення.

Зловмисника затримали та доставили до Тернівського відділення поліції. Свої дії чоловік не пояснює.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області