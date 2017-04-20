Під час ДТП на Запоріжжі розбився автомобіль та загинув пасажир

Під час ДТП на Запоріжжі розбився автомобіль та загинув пасажир

08:00 20.04.2017
Під час ДТП на Запоріжжі розбився автомобіль та загинув пасажир

Напередодні, о 22:48, до Василівського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення зі служби «102», що на шляху «Харків – Сімферополь» біля автозаправки поблизу міста Василівка сталась ДТП із потерпілими.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції. Встановлено, що близько 22:48 на 344 км автошляху «Харків-Сімферополь» 28-річний водій автомобіля «BMW» не впорався з керуванням та скоїв наїзд на залізобетонну перешкоду. В результаті аварії загинув 33-річний пасажир.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Триває розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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