Під час ДТП на Запоріжжі розбився автомобіль та загинув пасажир

Напередодні, о 22:48, до Василівського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення зі служби «102», що на шляху «Харків – Сімферополь» біля автозаправки поблизу міста Василівка сталась ДТП із потерпілими.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції. Встановлено, що близько 22:48 на 344 км автошляху «Харків-Сімферополь» 28-річний водій автомобіля «BMW» не впорався з керуванням та скоїв наїзд на залізобетонну перешкоду. В результаті аварії загинув 33-річний пасажир.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Триває розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області