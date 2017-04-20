Миколаївська поліція таки знайшла тих, хто стріляв у громадського активіста

Нагадуємо, що близько 07:40 год. 12 квітня 2017 року на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що невідомі спричинили вогнепальні поранення місцевому мешканцю.

37-річний потерпілий розповів правоохоронцям, що вранці він повертався дому, коли поблизу під’їзду буд. № 2 по вул. Адмірала Макарова на нього чекали незнайомці, які, бризнувши в обличчя сльозогінною рідиною, здійснили декілька пострілів з пістолета та втекли. Постраждалого було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

З місця події поліцейські вилучили гільзи від травматичної зброї.

Слідчими було розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.296 КК України «Хуліганство», що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років та пошуки причетних до вчинення вказаного злочину осіб.

Сьогодні оперативні співробітники Центрального відділу поліції та Управління кримінального розшуку ГУНП затримали двох зловмисників, 26-ти та 32-х років, які вчинили хуліганські дії відносно громадського активіста. Один із затриманих раніше неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення тяжких кримінальних правопорушень. Також до Центрального відділу поліції був доставлений і водій таксі, який перевозив злочинців.

Наразі тривають санкціоновані судом обшуки, вже проведено процедури впізнання.

Зловмисники затримані у порядку ст.208 КПК України, відносно них вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області