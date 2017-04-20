На Харківщині судитимуть банду грабіжників та вбивць

Прокуратура області направила до Красноградського районного суду Харківської області обвинувальний акт стосовно організатора та учасників озброєної банди, на рахунку якої - крадіжки, розбої та вбивство , відразу за кількома найтяжчими статтями Кримінального кодексу України.

За інформацією начальника відділу прокуратури області Нвера Антоняна, досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2016 року 32-річний мешканець с. Петропілля Лозівського району організував озброєну банду. До неї увійшли двоє мешканців Лозівського району, один житель Зачепилівського, і ще один - Нововодолазького районів області.

У липні 2016 року зловмисники викрали майно з території одного із приватних господарств у Лозівському районі. Збитки на підприємстві оцінили у 25 тис. грн.

Наступного місяця банда скоїла розбій, який закінчився вбивством.

Близько 6-ї години ранку п''ятеро зловмисників приїхали до одного з сіл Красноградського району. Троє з них залишилися на варті. Підозрюваний з напарником перелізли через паркан домоволодіння. У дворі вони підійшли до 78-річної жінки та почали вимагати віддати заощадження сина-підприємця. Бабуся стала кликати на допомогу. Зловмисники погрожували їй пневматичним пістолетом, потім били.

Жертві, що опиралася як могла, один із зловмисників заламав та зв''язав скотчем руки, а другий - кілька разів вдарив по голові бейсбольною битою. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

Коли бабуся перестала подавати ознаки життя, чоловіки зайшли до будинку, де знайшли 25 тис. грн.

Ще один розбійний напад скоєно наприкінці жовтня 2016 року. Зловмисники у масках "балаклавах" з мисливською рушницею, пневматичними пістолетами, газовими балончиками та пластиковими жгутами-кайданками проникли у домоволодіння подружжя фермерів (42 та 43 роки), яких вони обікрали влітку в Лозівського району. Підозрювані перелізли через паркан у двір. Дочекалися, поки господарі повернуться додому. Побили їх, зв''язали та забрали ключі від хати.

Зловмисники заволоділи грошима та майном своїх жертв на загальну суму майже 80 тис. грн.

Організатору злочинної групи оголошено підозру за ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 263, КК України (організація озброєної банди, розбій та крадіжка, вчинені організованою групою, незаконне поводження зі зброєю).

Двом учасникам банди - 37-річному мешканцю Зачепилівського району та 24-річному жителю Лозівського району області інкримінують бандитизм, скоєння розбою та крадіжки у складі організованої групи (ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 5 ст. 185 КК України).

Ще одному члену злочинного угрупування 32-річному мешканцю с. Нова Водолага повідомлено про підозру за ст. 257, ч. 4 ст. 187, КК України (бандитизм та розбійний напад, скоєний у складі організованої групи).

Наймолодшому учаснику банди -20-річному мешканцю Лозівського району, окрім бандитизму, розбою та крадіжки, вчинених організованою групою, незаконного поводження зі зброєю, інкримінується умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою (ст. 257, ст. 27, ч. 4 ст. 187, ч.5 ст.185, ч.1 ст. 263, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Також пред''явлено обвинувачення двом мешканцям Лозівського району, які залучалися організатором банди для підготовки та участі у розбійних нападах.

Одному з них інкримінується розбій, вчинений організованою групою та умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою (ч. 4 ст. 187, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Другому, який проходить у справі як пособник оголошено підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 187 КК України (пособництво, розбій, вчинений організованою групою).

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області