У Дніпрі СБУ затримала одразу двох суддів на чималому хабарі

У Дніпрі СБУ затримала одразу двох суддів на чималому хабарі

09:00 20.04.2017
У Дніпрі СБУ затримала одразу двох суддів на чималому хабарі

Двох суддів Кіровського районного суду Дніпра затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з працівниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та НАБУ.

За вплив на працівників прокуратури, перекваліфікацію кримінального провадження та винесення постанови про його закриття за строками давності «служителі Феміди» вимагали у обвинувачуваного у хабарництві 30 тисяч доларів США.

19 квітня оперативники спецслужби затримали одного із суддів-хабарників під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі однієї тисячі доларів.

Усього правоохоронці задокументували майже 20 зустрічей хабарників з хабародавцем, під час яких вони встигли отримати 16 тисяч доларів.

Здирників затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи засуджуєте ви Івана Дорна за те, що він відхрестився від допомоги бійцям АТО і заявив, що між українцями та росіянами є лише дружба?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.