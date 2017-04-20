У Дніпрі СБУ затримала одразу двох суддів на чималому хабарі

Двох суддів Кіровського районного суду Дніпра затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з працівниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та НАБУ.

За вплив на працівників прокуратури, перекваліфікацію кримінального провадження та винесення постанови про його закриття за строками давності «служителі Феміди» вимагали у обвинувачуваного у хабарництві 30 тисяч доларів США.

19 квітня оперативники спецслужби затримали одного із суддів-хабарників під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі однієї тисячі доларів.

Усього правоохоронці задокументували майже 20 зустрічей хабарників з хабародавцем, під час яких вони встигли отримати 16 тисяч доларів.

Здирників затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ