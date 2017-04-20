Деталі ДТП із наїздом на двох пішоходів повідомила поліція Рівненщини

Деталі ДТП із наїздом на двох пішоходів повідомила поліція Рівненщини

09:20 20.04.2017
Деталі ДТП із наїздом на двох пішоходів повідомила поліція Рівненщини

Дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждало двоє пішоходів, сталась близько четвертої ранку у селі Сварицевичі.

Поліцейські з’ясували, що 21-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «ВАЗ 210994», на одній із вулиць села не впорався із керуванням та допустив наїзд на двох пішоходів, які йшли по узбіччю у попутному напрямку.

Унаслідок наїзду 21-річна жителька Сварицевич отримала закриту черепно-мозкову травму та забої, а 24-річний житель села Бродниця Зарічненського району — перелом ключиці. Обох потерпілих госпіталізували у травматологічне відділення Дубровицької центральної районної лікарні.

Результати освідчення водія транспортного засобу алкотестером показали 2,4 проміле.

Поліцейські за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Пошкоджений транспортний засіб правоохоронці помістили на територію Дубровицького відділення поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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