На Львівщині під час ДТП жахливо загинув водій квадроциклу

У Сколівське відділення поліції днями надійшло повідомлення про те, що у селі Труханів сталася дорожньо-транспортна пригода.

Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події встановила, що близько 23.30 водій квадроцикла «Ямаха», 34-річний мешканець Стрия, у темряві не зауважив автомобіль «Фольксваген-Джетта», припаркований на узбіччі 18-річним жителем села.

Внаслідок зіткнення чоловік отримав важкі травми і помер у реанімаційному відділенні центральної районної лікарні.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області