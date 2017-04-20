На Закарпатті син жорстоко побив батька та кілька днів ховався від поліції
На Закарпатті син жорстоко побив батька та кілька днів ховався від поліції
Поліція затримала мукачівця, який переховувався від органів досудового розслідування. Суд відносно нього обрав запобіжний захід – тримання під вартою, слідство триває.
За фактом спричинення тілесних ушкоджень 50-річному місцевому мешканцю поліція Мукачева відкрила кримінальне провадження. Під час слідства було встановлено, що чоловіка побив його 31-річний син. Після скоєного нападник втік з міста та переховувався від органів досудового розслідування.
Працівники кримінальної поліції Мукачева затримали чоловіка. Відносно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно висновку судмедексперта, тілесні ушкодження спричинені потерпілому відносяться до групи середньої тяжкості.
За даним фактом триває досудове розслідування за ознаками вчинення правопорушення передбаченого ч. 1 статті 122 КК України.
За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області