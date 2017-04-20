На Закарпатті син жорстоко побив батька та кілька днів ховався від поліції

Поліція затримала мукачівця, який переховувався від органів досудового розслідування. Суд відносно нього обрав запобіжний захід – тримання під вартою, слідство триває.

За фактом спричинення тілесних ушкоджень 50-річному місцевому мешканцю поліція Мукачева відкрила кримінальне провадження. Під час слідства було встановлено, що чоловіка побив його 31-річний син. Після скоєного нападник втік з міста та переховувався від органів досудового розслідування.

Працівники кримінальної поліції Мукачева затримали чоловіка. Відносно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно висновку судмедексперта, тілесні ушкодження спричинені потерпілому відносяться до групи середньої тяжкості.

За даним фактом триває досудове розслідування за ознаками вчинення правопорушення передбаченого ч. 1 статті 122 КК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області