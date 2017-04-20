В Івано-Франківську молодого чоловіка кілька разів вдарили кухонним ножем

В Івано-Франківську молодого чоловіка кілька разів вдарили кухонним ножем

11:20 20.04.2017
В Івано-Франківську молодого чоловіка кілька разів вдарили кухонним ножем

Близько опівночі у дворі будинку, що в м.Івано-Франківську, виникла суперечка між двома місцевими чоловіками, у ході якої один з них завдав декілька ножових ударів потерпілому в результаті чого його в тяжкому стані доставлено до лікарні.

Зловмисника затримали.

Після одержання повідомлення на місце події оперативно виїхали поліцейські, які з’ясували, що 27-річний франківчанин, відпочиваючи із знайомою на лавці у дворі будинку, будучи добряче напідпитку, розпочав словесний конфлікт з іншим чоловіком, як пізніше встановлено 26-річним франківчанином. З метою продовження злочинних дій, розлючений зловмисник пішов до квартири своєї знайомої та взяв кухонного ножа. Повернувшись на місце події, зловмисник завдав ним кілька ударів потерпілому в область черевної порожнини.

Побачивши закривавленого чоловіка, небайдужі перехожі викликали «швидку» та правоохоронців. Медики діагностували потерпілому тілесні ушкодження у вигляді проникаючого поранення черевної порожнини, поранення бокової стінки живота, грудної клітки правого плеча та правого стегна.

Поліція затримала підозрюваного у хуліганстві та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень франківцю. При огляді місця події правоохоронці знайшли знаряддя злочину - ніж, якого зловмисник викинув у каналізаційний люк.

Кривдника затримали.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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