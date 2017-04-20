Поліція Закарпаття оперативно знайшла водія, який збив людину та втік

Співробітники Міжгірського відділення поліції оперативно розшукали чоловіка, який наїхав на велосипедиста в селі Колочава та втік з місця аварії.

Напередодні, в поліцію з амбулаторії села Колочава надійшло повідомлення про ДТП з потерпілим. Працівники поліції встановили, що аварія трапилася в селі Колочава на вулиці Центральній, де автомобіль «Mercedes Sprinter» наїхав на 57-річного місцевого мешканця та зник з місця пригоди. Потерпілий отримав численні травми та був доставлений в реанімаційне відділення районної лікарні. Чоловік перебуває у важкому стані.

На території району поліція ввела план «Перехват» та розшукала водія, який допустив зіткнення, ще до того, як він встиг доїхати додому. Ним виявився 43-річний житель Колочави. Чоловіка освідчено, у нього виявлено 1,04 проміле алкоголю в крові.

За даним фактом поліція розпочинає кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, які заподіяли тяжке тілесне ушкодження. «Mercedes Sprinter» доставлений на спецмайданчик Міжгірського відділення поліції. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу щодо водія.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області