На Львівщині молодика судитимуть за погрози вбивством в інтернеті

У Самбірський відділ поліції звернулась за допомогою місцева мешканка. Вона повідомила, що через соціальну мережу їй надходять повідомлення з погрозами позбавити життя.

Правоохоронці встановили, що їх автором є 18-річний місцевий мешканець. Юнак пояснив, що маючи певну інформацію про дівчину та її родину (домашні адреси, номери мобільних телефонів тощо), він вирішив таким чином «пожартувати».

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством). Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.

Матеріали кримінального провадження скеровані на судовий розгляд.

За матеріалами прес-центру СБУ