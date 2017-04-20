Під Луцьком перекинувся легковик, є постраждалі

На вулиці Рівненській у селі Струмівка Луцького району легковик «Mitsubishi Lancer» протаранив паркан та перекинувся.

Внаслідок автопригоди водій та пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. За фактом ДТП триває перевірка.

Автопригоди трапилася ввечері. За кермом легковика перебував 33-річний мешканець Луцького району. Керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, водій, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у паркан. Внаслідок зіткнення автомобіль перекинувся та пошкодив припаркований поблизу легковик «Москвич».

У результаті ДТП водій та пасажир «Mitsubishi Lancer», 33-річна мешканка Луцького району, отримали тілесні ушкодження. Після огляду лікарів від госпіталізації відмовилися.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області