На Київщині під час спалаху на нафтобазі травмувався працівник

На одній з нафтобаз Києво-Святошинського району під час переливання палива з автоцистерни стався спалах вогню. В результаті цього 45-річний працівник нафтобази з опіками був доправлений до обласної лікарні.



На місці події працювали пожежно-рятувальна служба, співробітники Києво-Святошинського відділу поліції, фахівці-експерти.

Спалах вогню був без розповсюдження горіння. Однак, 45-річний водій нафтобази, який переливав пальне, отримав тілесні ушкодження – опіки різного ступеню тяжкості.

Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області