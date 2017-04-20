На Київщині під час спалаху на нафтобазі травмувався працівник

На Київщині під час спалаху на нафтобазі травмувався працівник

12:20 20.04.2017
На Київщині під час спалаху на нафтобазі травмувався працівник

На одній з нафтобаз Києво-Святошинського району під час переливання палива з автоцистерни стався спалах вогню. В результаті цього 45-річний працівник нафтобази з опіками був доправлений до обласної лікарні.

На місці події працювали пожежно-рятувальна служба, співробітники Києво-Святошинського відділу поліції, фахівці-експерти.

Спалах вогню був без розповсюдження горіння. Однак, 45-річний водій нафтобази, який переливав пальне, отримав тілесні ушкодження – опіки різного ступеню тяжкості.

Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини події. 

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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