У Краматорську СБУ затримала митника за систематичне хабарництво

Одного з керівників відділу управління протидії митним правопорушенням Донецької митниці затримала у Краматорську за систематичне хабарництво Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Здирник на постійній основі вимагав гроші за непроведення поглибленого огляду експортних вантажів.

Правоохоронці затримали митника під час одержання чергової неправомірної вигоди у розмірі п’ять тисяч гривень. Раніше оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисником ще декількох хабарів на загальну суму 10 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ