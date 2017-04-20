У Краматорську СБУ затримала митника за систематичне хабарництво

У Краматорську СБУ затримала митника за систематичне хабарництво

18:00 20.04.2017
У Краматорську СБУ затримала митника за систематичне хабарництво

Одного з керівників відділу управління протидії митним правопорушенням Донецької митниці затримала у Краматорську за систематичне хабарництво Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Здирник на постійній основі вимагав гроші за непроведення поглибленого огляду експортних вантажів.

Правоохоронці затримали митника під час одержання чергової неправомірної вигоди у розмірі п’ять тисяч гривень. Раніше оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисником ще декількох хабарів на загальну суму 10 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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