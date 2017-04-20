Учасника терористичного угруповання судитимуть на Запоріжжі

Учасника терористичного угруповання судитимуть на Запоріжжі

18:30 20.04.2017
Учасника терористичного угруповання судитимуть на Запоріжжі

Прокуратурою Запорізької області за процедурою спеціального досудового розслідування затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розслідуваному СВ УСБУ в Запорізькій області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України (участь у терористичній організації).

Встановлено, що уродженець Запоріжжя 1985 р.н. у жовтні 2014 року з корисливих мотивів вступив до терористичної групи «Загін особливого ризику «Легіон» терористичної організації «ДНР», у складі якої протягом 2014-2017 років брав активну участь у злочинній діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка».

Обвинувальний акт скеровано для розгляду до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи засуджуєте ви Івана Дорна за те, що він відхрестився від допомоги бійцям АТО і заявив, що між українцями та росіянами є лише дружба?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.