Учасника терористичного угруповання судитимуть на Запоріжжі

Прокуратурою Запорізької області за процедурою спеціального досудового розслідування затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розслідуваному СВ УСБУ в Запорізькій області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України (участь у терористичній організації).

Встановлено, що уродженець Запоріжжя 1985 р.н. у жовтні 2014 року з корисливих мотивів вступив до терористичної групи «Загін особливого ризику «Легіон» терористичної організації «ДНР», у складі якої протягом 2014-2017 років брав активну участь у злочинній діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка».

Обвинувальний акт скеровано для розгляду до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області