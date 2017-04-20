На Вінниччині літній чоловік жахливо загинув на підлозі свого будинку

На Вінниччині літній чоловік жахливо загинув на підлозі свого будинку

12:42 20.04.2017
На Вінниччині літній чоловік жахливо загинув на підлозі свого будинку

О 7:11 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с.Губник Гайсинського району горить житловий будинок. На момент прибуття районного підрозділу вогнем було охоплено одну із кімнат будинку на площі 15 кв.м. Під час розвідки на підлозі однієї з кімнат рятувальниики виявили тіло 62-річного господаря будинку.

Бійці ДСНС о 8:04 пожежу локалізували, а о 8:15 ліквідували.

У результаті загорання вогнем знищено домашні речі та облицювання стін.

Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообігрівальних побутових приладів.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи засуджуєте ви Івана Дорна за те, що він відхрестився від допомоги бійцям АТО і заявив, що між українцями та росіянами є лише дружба?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.