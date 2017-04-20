На Дніпропетровщині після ліквідації пожежі знайдено тіло людини

О 04:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у приватному житловому будинку в місті Верхньодніпровськ на вулиці Береговій.

До місця події було направлено черговий караул 46-ї Державної пожежно-рятувальної части ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області. Під час розвідки вогнеборцями встановлено, що осередок пожежі знаходиться на даху житлового будинку.

Пожежа локалізована о 04:45, ліквідована о 09:50.

У наслідок пожежі вогнем пошкоджено дах, дерев’яні перекриття, стіни будинку та домашні речі на загальній площі 40 кв м.

На місці пожежі виявлено тіло загиблого чоловічої статі.

Причина пожежі та обставини події встановлюються співробітниками правоохоронних органів.

До гасіння пожежі залучалося 7 чоловік особового складу 46-ї ДПРЧ та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області