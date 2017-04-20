Під час пожежі на Запоріжжі серйозно постраждав чоловік

Під час пожежі на Запоріжжі серйозно постраждав чоловік

17:30 20.04.2017
Під час пожежі на Запоріжжі серйозно постраждав чоловік

О 15:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул.Чкалова, м.Вільнянськ сталася пожежа.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у кімнаті приватного одноповерхового житлового будинку горять меблі та домашні речі на загальній площі 10 кв. м.

О 16:39 вогнеборці локалізували загоряння, а о 17:10 повністю ліквідували.

На місці пожежі травмувався власник оселі 1954 р.н.. Чоловіка каретою Швидкої медичної допомоги госпіталізовано до центральної районної лікарні.

Причина пожежі на разі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 4 вогнеборців.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області

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