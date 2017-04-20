На Житомирщині через недопалок людина померла жахливою смертю

На Житомирщині через недопалок людина померла жахливою смертю

17:00 20.04.2017
На Житомирщині через недопалок людина померла жахливою смертю

О 10:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в житловому будинку у місті Малин. Про подію повідомила донька господаря, яка прийшла до нього додому та побачила дим, що виходив із будинку.

За вказаною адресою виїхали вогнеборці 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини. Вони встановили, що в будинку сильне задимлення та горить одна із кімнат. Крім того в коридорі рятувальники виявили тіло господаря без ознак життя, 1931 року народження. Осередок виникнення пожежі знаходився в кімнаті житлового будинку, в місці, де розташоване ліжко.

Пожежу локалізовано 0 11:06, ліквідовано 0 11:30. Вогнем знищено домашнє майно в кімнаті та 2 м2 підлоги. Ймовірна причина загоряння:  необережне поводження з вогнем – господар використовував свічку.

На ліквідації надзвичайної події працювало 4 чоловіки особового складу на пожежному автомобілі. 

Крім того цієї доби рятувальники виїжджали на гасіння пожежі в приватному  житловому будинку в селі Заріччя Овруцького району. Піл час ліквідації в одній із кімнат будинку вони виявили тіло власника, 1955 року народження. За попередніми даними загоряння сталось внаслідок необережного поводження з вогнем під час паління господаря.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області

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