На Луганщині СБУ затримала чиновника, який вимагав хабар з інваліда
На Луганщині СБУ затримала чиновника, який вимагав хабар з інваліда
Одного з керівників Лисичанської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії затримала на хабарі у районі проведення антитерористичної операції Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою Луганського гарнізону.
Чиновник вимагав 300 доларів США від інваліда третьої групи за присвоєння пожиттєвої групи інвалідності.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ