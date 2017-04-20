На Луганщині СБУ затримала чиновника, який вимагав хабар з інваліда

Одного з керівників Лисичанської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії затримала на хабарі у районі проведення антитерористичної операції Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою Луганського гарнізону.

Чиновник вимагав 300 доларів США від інваліда третьої групи за присвоєння пожиттєвої групи інвалідності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ