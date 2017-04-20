На Хмельниччині цинічні підлітки обікрали волонтерський склад

Про крадіжку з приміщення у смт. Ярмолинці, переобладнаного волонтерами під склад продуктів харчування для учасників АТО, до поліції повідомила очільниця місцевої благодійної організації.

Жінка навідалася на склад після Великодня і помітила, що навісний замок з вхідних дверей зірваний. Злодії винесли з приміщення гречку, рис, макарони та інші продукти харчування на загальну суму близько 2000 гривень.

Працівники Ярмолинецького відділу поліції упродовж доби знайшли тих, хто зазіхнув на зібрані волонтерами харчі для військових.

Підозрюваними виявилися троє неповнолітніх мешканців Ярмолинець віком 14-16 років. Хлопці діяли, як дорослі, і заздалегідь підготувалися до вчинення злочину, прихопивши з дому обценьки. Наймолодший з юнаків стояв на варті, а коли замок вже був зламаний, пішов на допомогу товаришам — пакувати продукти. Частину викрадених підлітки продали, дещо принесли додому.

Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка з проникненням. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Усім трьом юнакам, не зважаючи на юний вік, оголошено про підозру, адже за українським законодавством відповідальність за вчинення тяжких злочинів наступає з чотирнадцятирічного віку.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області