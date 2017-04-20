На Донеччині суд взяв під варту членів міжнародної банди вимагачів
На Донеччині суд взяв під варту членів міжнародної банди вимагачів
Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області розслідується кримінальне провадження за ч.2 ст. 189 КК України (вимагання за попередньою змовою групою осіб) стосовно 5 громадян, які вимагали гроші у приватного підприємця.
До правоохоронців звернувся маріупольський підприємець з інформацією про те, що в нього невідомі особи вимагають гроші у сумі 20 тис доларів США у зв’язку з його підприємницькою діяльністю.
В ході спецоперації, правоохоронці затримали усіх правопорушників, серед яких: 2 громадян України, 2 громадян Російської Федерації та 1 громадянин Австрії.
За клопотанням прокуратури всім фігурантам суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Досудове розслідування триває.
За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області