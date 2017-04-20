Тривають "мандри" львівського сміття, цього разу - Тернопільщина

Дві фури зі сміттям, а це близько сорока тонн, зупинили поліцейські Тернопільщини неподалік Малашівського сміттєзвалища на Зборівщині.

Власник транспортних засобів - підприємець з Тернополя, а побутові відходи, які були в фурах, відповідно до товаро-транспортних накладних, належать львівському підприємству.

За словами водіїв, сміття вони везли зі Львова до Дніпра. На Тернопільщину заїхали на дозаправку, а також вирішили відрегулювати клапани двигунів автотранспорту в селі Чернихів. Їх документи та слова перевіряють слідчі. Наразі вантажівки знаходяться на арештмайданчику.

Загалом у Тернопільській області виявлено вже 13 фактів викидання відходів зі Львова на території Тернопільщини

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області