Тривають "мандри" львівського сміття, цього разу - Тернопільщина

Тривають "мандри" львівського сміття, цього разу - Тернопільщина

16:20 20.04.2017
Тривають "мандри" львівського сміття, цього разу - Тернопільщина

Дві фури зі сміттям, а це близько сорока тонн, зупинили поліцейські Тернопільщини неподалік Малашівського сміттєзвалища на Зборівщині.

Власник транспортних засобів - підприємець з Тернополя, а побутові відходи, які були в фурах, відповідно до товаро-транспортних накладних, належать львівському підприємству.

За словами водіїв, сміття вони везли зі Львова до Дніпра. На Тернопільщину заїхали на дозаправку, а також вирішили відрегулювати клапани двигунів автотранспорту в селі Чернихів. Їх документи та слова перевіряють слідчі. Наразі вантажівки знаходяться на арештмайданчику.

Загалом у Тернопільській області виявлено вже 13 фактів викидання відходів зі Львова на території Тернопільщини

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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