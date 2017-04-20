На Рівненщині іномарка спалахнула під час руху та згоріла дотла

Близько о пів на одинадцяту вечора у селі Шепетин сталося загоряння автомобіля «BMW 520». За інформацією працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, попередня причина пожежі — несправність газового обладнання.

Правоохоронці з’ясували, що 34-річний водій, мешканець Тернополя, прямував до Республіки Польща, де і придбав іномарку, встановивши нещодавно на ній газове обладнання.

Під час руху він відчув у салоні насичений запах газу. Одночасно на панелі приборів засвітилася лампа, що сигналізує про несправність моторного відсіку. Тернополянин зупинився та хотів глянути, що сталося. Однак із-під капоту пішов дим і трапилося займання. Водії, що проїжджали повз, зупинились допомогти у гасінні полум’я. Попри всі їхні намагання, автівка згоріла дотла.

Відомості за цим фактом внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області