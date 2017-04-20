У Рівному після гонитви за водієм в його машині знайшли наркотики

Працівники управління протидії наркозлочинності отримали оперативну інформацію, що 28-річний житель обласного центру перевозить у автомобілі «Audi A3» із іноземною реєстрацією наркотики.

Спільно з патрульними поліцейськими зловмисника затримали на вулиці Пересопницька. Утікаючи від правоохоронців, раніше судимий за наркозлочини, порушував правила дорожнього руху, пошкодив автомобіль «Chrysler» на вулиці Князя Володимира та зіткнувся з прилавками на ринку по вулиці Пересопницька, після чого кинувся утікати. Поліцейські затримали правопорушника.

Під час огляду у його кишені слідчі виявили речовину, ззовні схожу на наркотичний засіб первентин, вагою близько трьох грамів. Автомобіль «Audi A3» вилучили. Затриманий відмовився від освідування на стан алкогольного та наркотичного спяніння. Під час затримання ніхто не постраждав.

За фактом незаконного зберігання наркотиків відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівнненській області