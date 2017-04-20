На Тернопільщині дебошири висадили двері оселі та побили кількох людей
На Тернопільщині дебошири висадили двері оселі та побили кількох людей
Нанесення легких тілесних ушкоджень та порушення недоторканності житла поліцейські Підгаєччини інкримінують двом молодикам. Нахаби вдерлися до будинку 22-річного жителя райцентру і нанесли йому тілесні ушкодження.
Як з’ясували поліцейські, конфлікт між молодими людьми стався напередодні - банально не розминулися на вулиці. Через деякий час 21-річний підгаєччанин разом з 27-річний жителем села Гайворонка Теребовлянського району вирішили, що кривдникові пробачати не варто, тому дізналися адресу, за якою мешкає 21-річний житель райцентру, і ввечері навідалися до нього.
Оскільки чоловік дверей не відчинив, то зловмисники вибили їх і накинулися з кулаками на усіх, хто був у хаті. Дісталося не лише господареві, а його дружині та товаришам, що гостювали.
Самосуд обернувся для зловмисників кримінальним провадженням. Триває досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області