На Тернопільщині просто у полі знайшли мертву літню жінку

На Тернопільщині просто у полі знайшли мертву літню жінку

14:00 20.04.2017
На Тернопільщині просто у полі знайшли мертву літню жінку

У полі поблизу села Мирне Підгаєцького району  було виявлено тіло жінки. Поліцейські з’ясували -  це жителька селища Козова, 1944 року народження, котра вважалася безвісти зниклою з жовтня минулого року.

До чергової частини Підгаєцького відділення поліції звернувся житель Чортківського району і повідомив, що на полі, де здійснював сільськогосподарські  роботи, знайшов труп людини. На місце події вихала слідчо-оперативна група.

Проведеними заходами поліцейські встановили особу загиблої – це 72-річна пенсіонерка з Козови. Жінка, зі слів родичів, страждала психічним захворюванням, перебувала на обліку в лікаря-психіатра і неодноразово самовільно покидала місце проживання, проте через декілька днів поверталася. У жовтні старенька пішла з дому і пропала.

Що стало причиною смерті пенсіонерки – буде встановлено під час судово-медичної експертизи.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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